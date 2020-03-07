Симптомы коронавируса претерпели изменения, заявляют в Китае

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения нового коронавируса. Согласно наблюдению за 89 пациентами в Ухане, оказалось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Пациентов разделили на две группы. В первую попал 31 человек, заразившийся коронавирусом в период с 16 по 22 января. Ко второй группе отнесли 58 больных, госпитализированных с 23 по 29 января.

У большинства из первой группы фиксировались такие симптомы, как высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У второй группы все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали. При этом кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди были у всех пациентов.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», – указали ученые.

Они предупредили, что всё это свидетельствует о том, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Кроме того, он мутирует, и разные его формы проявляются по-разному.

В начале марта Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72 314 случаев заражения. Оказалось, что реже всех заболевают дети и подростки. На категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1 % от общего числа инфицированных, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, начал распространяться в Китае в конце декабря. К 6 марта во всем мире заразились уже более 100 тысяч человек, скончались порядка 3,5 тысячи человек.

По данным ВОЗ, за сутки во всем мире было зафиксировано 2 873 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных составило 98,2 тысячи человек, из которых более 80 тысяч приходится на Китай. Здесь жертвами коронавируса стали уже 3 045 человек. За пределами КНР скончались 335 пациентов. Случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию, сообщает «Российская газета».