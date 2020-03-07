В Белогорске ищут технолога общественного питания в школы города

Фото: администрация Белогорска

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Белогорска ищет технолога общественного питания. Ставку технолога, который будет отвечать за организацию приготовления пищи в школах и детских садах, решили ввести в структуру комитета.

Решение было принято на совещании главы города Станислава Мелюкова с замглавы по социальной политике Галиной Бурмистровой, председателем комитета по образованию Ириной Губиной и директорами школ.

«Работа технолога общественного питания является первичной в процессе приготовления пищи и определяет качество еды в общепите, ее безопасность и вкусовые качества, – говорит председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Технолог, зная технологию производства продуктов питания, рецептуру блюд, закладку продуктов, технику безопасности приготовления пищи, содействует тому, что сырье превращается в высококлассный продукт. От его добросовестности в определении качества исходных продуктов, соблюдения полноценной нормы их закладки зависит качество приготовленной еды».

Основные требования к должности: соответствующее образование (технолог общественного питания), умение контролировать выполнение правил и норм, знание и умение работать с нормативной документацией в области пищевых продуктов, знание порядка разработки технологической документации, знание рецептурных навыков и новых технологий в производстве, соблюдение стандартов по СанПиНу, ведение журналов учета, разработка, внедрение и контроль технико-технологических карт блюд.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в комитет по образованию администрации Белогорска: ул. Партизанская, 26, кабинет 208, телефон 2-18-60 – отдел кадров.