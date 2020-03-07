Глава Белогорска после внезапного посещения школьной столовой вынес предупреждение директорам школ

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание с директорами школ на предмет организации питания в школьных столовых. В ходе встречи он озвучил несколько решений по итогам внезапного посещения столовой одной из школ города.

«Обсудили организацию питания, но не только для начальных классов, а вообще, – отметил глава города. – Есть вопросы, на которые обратил внимание руководителей и предупредил их о персональной ответственности. Понятно, что есть объективные проблемы, которые школа не в состоянии решить самостоятельно. Но качество питания, его организация и разнообразие – исключительно в компетенции директоров и комитета образования».

Для решения части проблем глава Белогорска принял несколько решений. Так, поставлена задача о начале приобретения нового кухонного оборудования.

«Пока на 1 миллион рублей из общей потребности в 5 миллионов, ждем решения на областном и федеральном уровнях, – написал Станислав Мелюков. – Поручаю ввести в структуру комитета образования ставку технолога, который будет отвечать за организацию приготовления пищи в школах и детских садах».

Кроме этого, Станислав Мелюков сделал акцент на питании школьников среднего и старшего звена. Меню разнообразят буфетной продукцией, выпечкой, салатами, информирует пресс-служба администрации Белогорска.