Роспотребнадзор рассказал, как выбрать правильные цветы к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора живых цветов. Памятку ведомство разместило на своем сайте. Специалисты отмечают, что главное – это свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.

Чтобы понять свежий цветок или нет, необходимо обратить внимание на несколько факторов.

Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, в частности роз, является наличие так называемой рубашки или рубашечного листа. Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством второй свежести цветка.

Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, если бутон полностью раскрыт, то срок жизни такого цветка будет значительно меньше.

Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно, слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при прикосновении.,

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне – в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без пожеланий клиента. И если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, не заказанные покупателем, то, скорее всего, цветок не свежий.

Что касается сохранения свежести букета, то лучший способ сохранить живые цветы – это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды.

Специалисты Роспотребнадзора дополнили список советов, способных продлить жизнь букета, еще несколькими рекомендациями: необходимо исключить резкие перепады температур; нужно обработать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу; удалить нижние листья (как подсохшие, так и свежие); не ставить в одну вазу неподходящие по соседству цветы (нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны); не забывать о таких средствах, как щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик.