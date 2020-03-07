Законопроект о продаже алкоголя в жилых домах ждет ужесточение

Депутаты доработали законопроект по борьбе с общепитом в многоквартирных домах. Парламентарии хотят ограничить время продажи и распития алкоголя в них, а региональным органам власти дать право ужесточать это ограничение или вообще запрещать торговлю алкоголем в таких местах.

В настоящий момент поправки к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» переданы Государственного правового управления президента (ГПУ) Ларисе Брычевой.

Согласно инициативе, время торговли алкоголем и его употребления в кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита, которые находятся в жилых многоквартирных домах или рядом с ними, будет ограничено периодом с 23:00 до 8:00. В настоящее время такое ограничение действует для розничных магазинов, пишет «Газета.ру».

При этом региональные власти получат право ужесточить это правило и даже полностью запретить продажу алкоголя в подобных заведениях. Кроме того, на государственном уровне будет принято ограничение площади залов в подобных заведениях 20 квадратными метрами.

Таким образом будет осуществляться борьба с так называемыми «наливайками» на первых этажах многоэтажек, на которые часто жалуются жители домов, заявил куратор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, с 2017 года число таких заведений росло по 70 % в год.

Сегодня их количество оценивается примерно в 1 500 точек, сообщил изданию вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин. Они начали появляться по всей стране в 2013 году — после введения запрета на торговлю алкоголем в киосках и палатках.

Однако, отметил Небольсин, принятие законопроекта в его нынешнем виде может затронуть значительно больше объектов общепита: по его данным, в жилых домах по всей стране сегодня расположено более 8 тысяч заведений — 5 000 баров, 3 000 ресторанов и 200 рюмочных.

При этом ожидаемого эффекта утверждение инициативы не принесет, пояснил Небольсин. Сомнение вызывает реализация ограничения времени распития: «Выход только один — выгонять посетителей на улицу, там они продолжат употреблять, от этого шума будет только больше», — считает он.

Предлагаемые меры могут «убить индустрию», следует из комментария одного из основателей ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука. Рентабельность бизнеса минимальна уже сейчас, и ограничение продажи только усугубит ситуацию.

Представители Минфина также отмечают, что законопроект нуждается в дальнейшей доработке, иначе он может привести к негативным последствиям для предпринимателей. Об этом же говорилось в отзыве, подготовленном правительством страны в сентябре 2019 года. В это время проект был принят Госдумой в первом чтении.

Кабмин «концептуально» поддержал инициативу с условием внесения в нее поправок. Власти отметили, что ее принятие в текущем виде может привести к закрытию заведений, снижению рентабельности добросовестных предприятий, предпринимательской активности и уровня конкуренции.

Эксперты отмечали, что на потреблении алкоголя гражданами проект отразиться не должен. «К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни. Это вообще никакого отношения к потреблению не имеет. Народ не настолько туп, чтобы не запастись необходимым ему объемом алкогольной продукции. Аналогично абсолютно бессмысленные запреты продаж в дни выпускных, в школах, последних звонков и так далее. Не надо считать других идиотами!» — заявил в эфире телеканала НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Роспотребнадзор в сентябре поддержал инициативу «Единой России». Представители ведомства сослались на то, что получают много жалоб на работу «наливаек» в жилых домах, сообщали в РИА «Новости».