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сегодня, 16:17 0

За сутки в Китае из-за коронавируса умерли 28 человек

За сутки в Китае из-за коронавируса умерли 28 человек
Фото: Xiong Qi/Xinhua/EPA

Число подтверждённых случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 99 и достигло 80 651. Скончались 28 человек, 1 678 выздоровели и выписаны из больниц. Об этом сообщает biang.ru со ссылкой на государственный комитет Китая по здравоохранению.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 651 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 22 177 человека (5 489 человек находятся в тяжелом состоянии), 55 404 человека выписаны из больниц, 3 070 скончались», – говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 99 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 678 человек, скончались 28 (21 в Ухане).

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#коронавирус в Китае

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