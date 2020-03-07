За сутки в Китае из-за коронавируса умерли 28 человек

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 651 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 22 177 человека (5 489 человек находятся в тяжелом состоянии), 55 404 человека выписаны из больниц, 3 070 скончались», – говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 99 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 678 человек, скончались 28 (21 в Ухане).