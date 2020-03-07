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сегодня, 15:43 3

В СИЗО для женщин-заключенных в преддверии 8 Марта провели мастер-класс по йоге

В СИЗО для женщин-заключенных в преддверии 8 Марта провели мастер-класс по йоге

В преддверии Международного женского дня сотрудники УФСИН России по Амурской области и представители волонтерского движения организовали мероприятие для осужденных женщин. Следственный изолятор № 1 посетили координатор «Молодежки ОНФ» по Амурской области Александр Екжанов и тренер по йоге Марина Шмелева.

Гости поздравили женщин с наступающим праздником, вручили открытки и провели лекцию о здоровом образе жизни. Затем под руководством инструктора по йоге женщины разучили упражнения дыхательной гимнастики, прошли курс гимнастики для лица и узнали о пользе ежедневных занятий.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Ой , как миленько !! )))

    Давайте ещё тюльпаны подарим и памперсы )))

  • Adolf

    Adolf
    25 минут назад

    Рудольф ШнапсОй , как миленько !! )))

    Давайте ещё тюльпаны подарим и памперсы )))


    В СИЗО находятся те, кто не является осуждёнными, поэтому, можно тюльпаны

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 минут назад

    Adolf

    В СИЗО находятся те, кто не является осуждёнными, поэтому, можно тюльпаны


    Ну так то да ))

    Валар моргулис )))

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