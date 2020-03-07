В СИЗО для женщин-заключенных в преддверии 8 Марта провели мастер-класс по йоге

В преддверии Международного женского дня сотрудники УФСИН России по Амурской области и представители волонтерского движения организовали мероприятие для осужденных женщин. Следственный изолятор № 1 посетили координатор «Молодежки ОНФ» по Амурской области Александр Екжанов и тренер по йоге Марина Шмелева.

Гости поздравили женщин с наступающим праздником, вручили открытки и провели лекцию о здоровом образе жизни. Затем под руководством инструктора по йоге женщины разучили упражнения дыхательной гимнастики, прошли курс гимнастики для лица и узнали о пользе ежедневных занятий.

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Екатерина PL