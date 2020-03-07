Амурчане смогут узнать о действующих термоточках через мобильное приложение

Для своевременного обнаружения термоточек МЧС России разработало информационный портал и мобильное приложение «Термальные точки». Основным его назначением является оперативное отображение данных и доведение информации до заинтересованных лиц.

Портал работает с компьютера, а приложение – с мобильного телефона. Попасть в приложение и на портал можно после авторизации – необходимо ввести заранее полученный логин и пароль. Каждому логину соответствует строго определённый за учетной записью пользователя муниципальный район субъекта Российской Федерации, в рамках которого и будут отображаться данные о термических точках.

Информационный портал и мобильное приложение предназначены для использования в повседневной деятельности диспетчерами единых дежурных диспетчерских служб, главами муниципальных образований, сельских поселений, а также заинтересованными министерствами и ведомствами.

После того как принимаемые в Системе космического мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС России снимки проходят обработку, а термические точки детектирование, полученная информация отображается на портале и в мобильном приложении в соответствии с муниципальным районом.

В приложении перечень термических точек представляет собой список, где указаны: номер термической точки, дата и время ее возникновения; площадь контура; уровень риска; статус термической точки. Нажатием на номер термической точки отображается информационная карточка, которая содержит географическую информацию о термической точке, направление и скорость ветра в заданном участке с прогнозом на ближайшие 12 часов, карту с контуром выбранной термической точки с возможностью построения маршрута до неё. Помимо этого, существует возможность визуального отображения всех термических точек в рамках заданного контура на соответствующей карте.

В настоящее время информационный портал и мобильное приложение находятся в стадии внедрения и опытной эксплуатации на территории Амурской области, сообщает региональное управление МЧС.