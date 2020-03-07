В Михайловском районе утро началось с борьбы с пожаром (видео)

Пожарные Михайловского района и добровольцы с утра работали на пожаре. Сообщение о возгорании двухвартирного дома в селе Нижняя Завитинка в 30 километрах от Поярково поступило в 8:20.

По прибытию пожарные увидели, что горит зимняя кухня, веранда и первая половина дома. Вторую половину удалось спасти от огня, она не пострадала и пригодна для проживания.

На пожаре работали семь пожарных и пять добровольцев села Завитинка и Коршуновка, две пожарные машины, водовозка и трактор с бочкой, сообщается в аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ.