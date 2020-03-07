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сегодня, 14:52 0

В Михайловском районе утро началось с борьбы с пожаром (видео)

В Михайловском районе утро началось с борьбы с пожаром (видео)

Пожарные Михайловского района и добровольцы с утра работали на пожаре. Сообщение о возгорании двухвартирного дома в селе Нижняя Завитинка в 30 километрах от Поярково поступило в 8:20.

По прибытию пожарные увидели, что горит зимняя кухня, веранда и первая половина дома. Вторую половину удалось спасти от огня, она не пострадала и пригодна для проживания.

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🚒Пожарные ПЧ-62 п. Поярково Михайловского района и добровольцы в настоящее время работают на пожаре: огнеборцы проводят разбор и против конструкции. ⠀📍Сообщение о 🔥возгорании двухвартирного дома в с. Нижняя Завитинка в 30 км от Поярково поступило сегодня в 8.20. ⠀📍По прибытию горела зимняя кухня, веранда и первая половина дома. ⠀📍Вторую половину удалось спасти от огня- она не пострадала и пригодна для проживания. ⠀📍На 🔥 работают 7 👨‍🚒 пожарных и пять добровольцев с. Завитинка и Коршуновка, две 🚒, водовозка и трактор🚜 с бочкой. #огонь#поярково#михайловскийрайон#завитинка#коршуновка#дом#пожар#вода#

Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli)

На пожаре работали семь пожарных и пять добровольцев села Завитинка и Коршуновка, две пожарные машины, водовозка и трактор с бочкой, сообщается в аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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