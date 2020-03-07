В провинции Хэйлунцзян для россиян выпустили памятку по коронавирусу

В Хэйлунцзяне выпустили памятку на русском языке с правилами для въезжающих иностранцев на период вспышки коронавируса. Аналогичные памятки напечатали на английском, японском и корейском языках.

Памятки на китайском, английском, японском, корейском и русском языках выпустило 6 марта управление внешних связей Народного правительства провинции Хэйлунцзян, пишет газета Хэйлунцзян Жибао. Они появятся в аэропортах, на пунктах пропуска, а также на железнодорожных вокзалах провинции. Сообщения предупреждают пассажиров о мерах предосторожности, которые необходимо предпринять, а также о процедурах, которые необходимо пройти каждому, кто приехал в Хэйлунцзян из-за рубежа или из другого региона Китая.

В памятке можно найти необходимую информацию, касающуюся карантина по прибытии, проживания в условиях вспышки заболевания, а также необходимые телефоны отделов разных городов провинции Хэйлунцзян, имеющих отношение к иностранным гражданам и координаты дипмиссий разных стран в северо-восточном регионе.

Тем временем в провинции Хэйлунцзян понизили с «I» до «II» уровень реагирования на ЧС в связи с коронавирусом. При этом иностранцы, в основном преподаватели иностранных языков, постепенно возвращаются после каникул в провинцию, несмотря на то, что вузы планируют полноценно возобновить работу не раньше середины апреля, сообщает biang.ru.