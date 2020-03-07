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Снег, гололед: прогноз погоды в Приамурье на 8 марта

Снег, гололед: прогноз погоды в Приамурье на 8 марта
Фото: woman.rambler.ru/

8 марта в Амурской области ночью облачно, днем – с прояснениями. Выпадет снег, на юге возможен мокрый снег. Ночью на севере будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7, с порывами до 13 метров в секунду.

На юге – юго-западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Днем северо-западный ветер разгонится до 5-10, местами по северу порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура на севере в ночные часы составит минус 10…15, местами будет минус 16…21, на юге – минус 5…10, местами до минус 12…17. Днем на севере региона столбики термометров остановятся на отметках минус 2…7, местами – минус 8…13, на юге в дневные часы температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске 8 марта облачно в утренние часы пройдет слабый снег, днем ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер ночью будет дуть с юга со скоростью 2-7, днем – северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8…10, днём – от минус 1 до плюс 1.

На дорогах области и города прогнозируют гололедные явления – снежный накат, гололедица, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    18 минут назад

    женщины много грешат-поэтому на 8 марта всегда не складная погода

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