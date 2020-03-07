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Скончался Владимир Батаев, почти два десятилетия возглавлявший «Амурснабсбыт»

Скончался Владимир Батаев, почти два десятилетия возглавлявший «Амурснабсбыт»

В субботу, 7 марта, на 79-м году скончался бывший генеральный директор предприятия «Амурснабсбыт» Владимир Иванович Батаев. Об этом сообщают его коллеги.

Почти три десятилетия жизнь Владимира Батаева была тесно связана с акционерным обществом «Амурснабсбыт».

Родился Владимир Иванович 18 августа 1941 года на прииске Апрельский Тыгдинского района в семье рабочего. В 1965 году окончил Благовещенский пединститут по специальности учитель русского языка, литературы и истории. Начинал педагогическую деятельность в Завитинской восьмилетней школе учителем, вскоре был назначен на должность директора.

В 1972 году он был приглашен на работу в партийную организацию области, где работал на различных должностях: инструктором отдела агитации и пропаганды, заведующим общим отделом обкома КПСС. С 1977 года по 1984 год был избран секретарем райкома КПСС Тамбовского района.

В период политической перестройки и развала экономики в стране, Владимир Иванович в 1992 году пришел на работу в акционерное общество «Амурснабсбыт», в незнакомую для него сферу – торговлю. Начинал с должности начальника отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности, а в 1998 году был избран генеральным директором. Почти два десятилетия он возглавлял предприятие. По словам коллег, благодаря грамотному и умелому руководству предприятие не только сохранилось, но и добилось значительных успехов в развитии.

В последние годы Владимир Батаев работал на должности советника генерального директора «Амурснабсбыта».

Коллеги Владимира Ивановича рассказывают, что он был видным общественным деятелем, оказывал спонсорскую помощь бюджетным организациям и детским учреждениям, поддержку социальным проектам, принимал участие в благотворительных акциях и культурных мероприятиях города.

«Коллектив акционерного общества "Амурснабсбыт" выражает глубокое соболезнование семье, всем родным и близким Владимира Ивановича. Светлая память о нем как о замечательном человеке и талантливом руководителе навсегда останется в наших сердцах», – говорят те, кто работал с ним.

Прощание с Владимиром Батаевым состоится во вторник, 10 марта, с 11:30 до 12:30 в ритуальном зале областной больницы.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Сочувствую родным и коллективу...Хорошая сеть магазинов, надеюсь и после ухода гендиректора не скатится до уровня "рвачество".

  • Авантыч

    Авантыч
    4 минуты назад

    ФИО

    Сочувствую родным и коллективу...Хорошая сеть магазинов, надеюсь и после ухода гендиректора не скатится до уровня "рвачество".



    Он уже как 2 года не гендиректор. Там его зять рулит.

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