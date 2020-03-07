В мессенджерах Приамурья сообщают об антисанитарии на скотобойне в Толстовке

Амурчане активно пересылают друг другу фото большого скопления биологических отходов на открытой местности. Снимки сопровождаются подписью, что сделаны они на скотобойне в селе Толстовка. В управлении ветеринарии организована проверка.

«Утилизация отходов на скотобойне в селе Толстовка. Никаких санитарных норм. Полная антисанитария. Вода привозная, условия для использования бойни отсутствуют. Бойня берет за свои услуги 25 рублей за 1 килограмм веса. Заезда к бойне нет. Беспредел и предвзятое отношение», – так подписаны пересылаемые снимки.

О том, что это действительно имело место, говорит и амурчанка, которая, по ее словам, побывала на месте несколько дней назад и застала такую же картину.

«Я хотела обратиться по поводу убоя, у меня есть хозяйство, и я хотела забить одну голову и увидела все это своими глазами. Это было пару дней назад. Там и кишки, и шкуры. Все это находится порядка 100 метров от самого пункта убоя. Запах крови витает в воздухе, а сейчас еще начнет все таять», – рассказала женщина.

В настоящее время бойня находится на оперативном управлении у главы местного КФХ Александра Серобабы. И он категорически отрицает, что снимки сделаны возле бойни.

«Это уже не первая такая информация. До этого говорили, что я якобы по полям разливаю биологические отходы жидкие. Мне кажется, что просто кто-то пытается скомпрометировать, или чтобы вообще эту бойню закрыли. Это, скорее всего, не местные жители, а те, кому приходится платить за убой, – перекупщики мяса. Да, у нас был нюанс, когда крематор сломался и мы немножко складировали пару дней. Это было с неделю назад, но таких накоплений не было. Это фейк. Мы все утилизируем, сжигаем. Отходы уничтожаем, а шкуры складируем. Сейчас мы их засолим и будем готовить на сдачу. Вот шкуры складируем в отдельно отведенном для этого помещении. Прямо на улице ничего не лежит», – заверил глава КФХ.

Управление ветеринарии организовало проверку. «По данному факту управление проводит проверку с целью подтверждения. И если это подтвердится, то будут приниматься самые жесткие меры», – сообщил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Он также прокомментировал распространяемую вместе с фото информацию, что эта бойня в Толстовке принадлежит ему. «Лично мне эта бойня не принадлежит. И как гражданин я не имею к ней никакого отношения. Этот пункт – государственная собственность, собственность Амурской области, числится в управлении ветеринарии. Для того чтобы в связи с тем новшеством, что с 1 января запретили убой и чтобы гражданам как-то помочь и оказывать услугу по убою, было принято решение на уровне правительства, чтобы управление ветеринарии передало бойню во временное пользование главе КФХ. Это единственное отношение, какое я к ней имею. Это не моя собственность, денег никаких от этого пункта я не имею. Это все ложь и провокация», – заявил Сергей Самохвалов.