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В Благовещенске перекрыли путепровод на Загородной, и в микрорайоне образовались большие пробки

В Благовещенске перекрыли путепровод на Загородной, и в микрорайоне образовались большие пробки

В Благовещенске, как и обещали, полностью перекрыли движение на путепроводе в районе улицы Загородной. Сооружение закрыли на капитальный ремонт. Из-за этого в микрорайоне сразу на нескольких улицах образовались пробки.

«Выехали с Кантемирова на Игнатьевское шоссе и сразу попали в пробку. И с улицы Промышленной идет непрерывный поток на Мухина, там же большой жилой комплекс находится на Игнатьевском шоссе, с которого попасть из микрорайона в центр города можно теперь только по Мухина. У них вариантов других нет. И это какой-то ужас. Мы уже минут 15 стоим возле Амурснабсбыта. Мы едем очень медленно со скоростью примерно 5 километров в час. Пробка на всех 4-х полосах на Мухина. И ремонтировать путепровод – такую важную транспортную артерию – собираются полгода. Мне все равно непонятно, почему во всем мире уже научились делать дороги быстро, а у нас будут полгода. Такой срок для города – это очень серьезное испытание», – возмущается одна из жительниц микрорайона, которая пытается попасть в центр города.

«Все стоит – Мухина стоит, Игнатьевское тоже», – возмущается другой благовещенец.

По словам жителей, после проезда ТРЦ «Острова» ситуация более-менее стабилизируется.

Как сообщало Амур.инфо, путепровод на улице Загородной будут ремонтировать до октября 2020 года. На вопрос, почему так долго, если, к примеру, в 2015 году в Китае Саньюаньский мост разобрали и построили за 43 часа, а в 2016 году в Нидерландах тоннель под автострадой появился за два выходных, власти отвечают, что главная причина – нехватка квалифицированных специалистов-дорожников.

«Я остаюсь патриотом, не буду сравнивать возможности китайские, – аргументировал на пресс-конференции сроки ремонта зампред правительства Павел Матюхин. – Мы испытываем кадровый голод и отсутствие специалистов. При этом мы героически преодолеваем все трудности. Этот срок на ремонт путепровода определен проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Ну и вы понимаете: различные нормы градостроительные у нас и в Китае, условия и особенности этого сооружения, которое построено более 30 лет назад и в каком состоянии оно находится. С учетом всех этих составляющих срок вот такой. Мы ищем способы, чтобы это время существенно сократить и снизить неудобства для людей».

Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. Поначалу движение по дороге было ограничено частично. Сразу после введения ограничения жители микрорайона стали жаловаться на пробки. Наблюдать за ходом работ можно в режиме онлайн.

Между тем в городе грядет ремонт других важных транспортных артерий ­– Калинина и Воронкова. И власти признают, что после старта ремонта сразу трех больших участком дорог, в городе возникнет сложная транспортная ситуация.

«По поручению губернатора в прошлом году, на выделенные федеральные средства мы должны ежегодно ремонтировать две магистральные улицы городской Благовещенской агломерации. По итогам опроса жителей в этом году в Благовещенске включили в ремонт улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт путепровода на улице Загородной – это необходимость, не ремонтировать нельзя. Да, будет сложная дорожно-транспортная ситуация летом, сейчас мы работаем над разведением транспортных потоков в период работ», – комментировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    город встал на полгода-правительство ищет себе оправдания

  • shk0der

    shk0der
    2 часа назад

    Да, судя по видео с объекта перекрыли, а особого движения на объекте нет, ходят три калеки и все, ни техники, ни специалистов, такими темпами до октября и будут работать, зато как громко вещали что хотят круглосуточно работать, урроды.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    2 часа назад

    shk0der

    Да, судя по видео с объекта перекрыли, а особого движения на объекте нет, ходят три калеки и все, ни техники, ни специалистов, такими темпами до октября и будут работать, зато как громко вещали что хотят круглосуточно работать, урроды.



    Вот-вот! Будут делать как всегда: раскопают, оставят на недельку-другую, потом один рабочий в неделю будет там ковыряться.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    Остается он патриотом... Патриотизм в буржуазном государстве - последнее прибежище негодяев.

  • Papanchak

    Papanchak
    2 часа назад

    Наверно пока искали специалистов по перекрытию дороги, специалист по перекопам убежал куда-то. Теперь вот его ищут.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    История повторяет реконструкцию Мухинского перекрёстка в микрахе.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Мы испытываем кадровый голод и отсутствие специалистов.



    Ну и? Кто виноват и что делать?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    зачем столько ремонтов затевать если вы их не можете осилить?

  • ay

    ay
    1 час назад

    OlivyevaИстория повторяет реконструкцию Мухинского перекрёстка в микрахе.


    История повторяет реконструкцию Студенческой. 2013 года. В более жостком варианте.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    49 минут назад

    Молодцы конечно что зацепились за выложенные видео)

    Но всё же власти прямо признают что бессильны в ускорении проведения работ.

    Весьма очевидные причины.

    Денег больше выделить не получается из-за этого привлечь более дорогих специалистов и больше специалистов тоже не могут.

    Денег стали выделять в 3,3 раза больше, а дорог мы тоже в 3 раза больше строим? Хотя бы в 2?

    Так наверно солярка дорожает, запчасти с техникой тоже (которые зарубежные), а зарплаты на прежнем уровне. Если с первыми двумя факторами ничего не сделать, то на зарплате строители и экономят.

    Про коррупционную составляющую от проведения тендеров и заканчивая прорабами продающими материалы на сторону говорить даже не имеет смысла.

    Так вот ключевое. Если нет денег, нет специалистов и всё настолько тяжело стало со строительством, мы точно лучше жить стали за последние 5 лет то?

    Или хотя бы так же? Наверно нет.

  • МаринЭ

    МаринЭ
    20 минут назад

    А можно же было бы организовать временный проезд под этим путепроводом через жд? через дом дачу,например. с выходом на улицу больничную.

  • Авантыч

    Авантыч
    6 минут назад

    Амур.нытье.

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