В Благовещенске перекрыли путепровод на Загородной, и в микрорайоне образовались большие пробки

В Благовещенске, как и обещали, полностью перекрыли движение на путепроводе в районе улицы Загородной. Сооружение закрыли на капитальный ремонт. Из-за этого в микрорайоне сразу на нескольких улицах образовались пробки.

«Выехали с Кантемирова на Игнатьевское шоссе и сразу попали в пробку. И с улицы Промышленной идет непрерывный поток на Мухина, там же большой жилой комплекс находится на Игнатьевском шоссе, с которого попасть из микрорайона в центр города можно теперь только по Мухина. У них вариантов других нет. И это какой-то ужас. Мы уже минут 15 стоим возле Амурснабсбыта. Мы едем очень медленно со скоростью примерно 5 километров в час. Пробка на всех 4-х полосах на Мухина. И ремонтировать путепровод – такую важную транспортную артерию – собираются полгода. Мне все равно непонятно, почему во всем мире уже научились делать дороги быстро, а у нас будут полгода. Такой срок для города – это очень серьезное испытание», – возмущается одна из жительниц микрорайона, которая пытается попасть в центр города.

«Все стоит – Мухина стоит, Игнатьевское тоже», – возмущается другой благовещенец.

По словам жителей, после проезда ТРЦ «Острова» ситуация более-менее стабилизируется.

Как сообщало Амур.инфо, путепровод на улице Загородной будут ремонтировать до октября 2020 года. На вопрос, почему так долго, если, к примеру, в 2015 году в Китае Саньюаньский мост разобрали и построили за 43 часа, а в 2016 году в Нидерландах тоннель под автострадой появился за два выходных, власти отвечают, что главная причина – нехватка квалифицированных специалистов-дорожников.

«Я остаюсь патриотом, не буду сравнивать возможности китайские, – аргументировал на пресс-конференции сроки ремонта зампред правительства Павел Матюхин. – Мы испытываем кадровый голод и отсутствие специалистов. При этом мы героически преодолеваем все трудности. Этот срок на ремонт путепровода определен проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Ну и вы понимаете: различные нормы градостроительные у нас и в Китае, условия и особенности этого сооружения, которое построено более 30 лет назад и в каком состоянии оно находится. С учетом всех этих составляющих срок вот такой. Мы ищем способы, чтобы это время существенно сократить и снизить неудобства для людей».

Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. Поначалу движение по дороге было ограничено частично. Сразу после введения ограничения жители микрорайона стали жаловаться на пробки. Наблюдать за ходом работ можно в режиме онлайн.

Между тем в городе грядет ремонт других важных транспортных артерий ­– Калинина и Воронкова. И власти признают, что после старта ремонта сразу трех больших участком дорог, в городе возникнет сложная транспортная ситуация.

«По поручению губернатора в прошлом году, на выделенные федеральные средства мы должны ежегодно ремонтировать две магистральные улицы городской Благовещенской агломерации. По итогам опроса жителей в этом году в Благовещенске включили в ремонт улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт путепровода на улице Загородной – это необходимость, не ремонтировать нельзя. Да, будет сложная дорожно-транспортная ситуация летом, сейчас мы работаем над разведением транспортных потоков в период работ», – комментировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.