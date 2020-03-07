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сегодня, 11:59 2

Благовещенец пытался получить водительские права по поддельной медсправке

Благовещенец пытался получить водительские права по поддельной медсправке
Фото: arigus.tv

В Ивановском районе мировой судья вынес приговор жителю Благовещенска за использование заведомо подложного документа. Мужчина предоставил фиктивную медицинскую справку для того, чтобы получить водительское удостоверение.

В суде было установлено, что благовещенец в ГИБДД Ивановского района предъявил государственному инспектору подложный документ, чтобы получить водительское удостоверение категории «В». При этом он знал, что его медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством является подложной, поскольку фактического медицинского освидетельствования он не проходил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по уголовному делу, сообщает прокуратура Амурской области.

Предварительное расследование производилось ОД ОМВД России по Ивановскому району.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    почему суд Ивановский?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Аликанте

    почему суд Ивановский?



    по названию села ивановка.

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