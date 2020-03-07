Благовещенец пытался получить водительские права по поддельной медсправке

В Ивановском районе мировой судья вынес приговор жителю Благовещенска за использование заведомо подложного документа. Мужчина предоставил фиктивную медицинскую справку для того, чтобы получить водительское удостоверение.

В суде было установлено, что благовещенец в ГИБДД Ивановского района предъявил государственному инспектору подложный документ, чтобы получить водительское удостоверение категории «В». При этом он знал, что его медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством является подложной, поскольку фактического медицинского освидетельствования он не проходил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по уголовному делу, сообщает прокуратура Амурской области.

Предварительное расследование производилось ОД ОМВД России по Ивановскому району.