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Ночью в Благовещенске правоохранители преследовали нетрезвого водителя «жигулей»

Ночью в Благовещенске правоохранители преследовали нетрезвого водителя «жигулей»
Фото: скриншот видео

Ночью в областном центре Приамурья водитель отечественного автомобиля проигнорировал требования полицейских об остановке. После непродолжительного преследования ему все-таки пришлось припарковать свои «жигули» у обочины.

Это произошло в районе улиц Калинина – Забурхановской. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения и его действия попадают под часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Машина нарушителя была доставлена на специализированную автостоянку, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Видео: instagram.com/blag_dtp/

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#закон #происшествия #транспорт

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