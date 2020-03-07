Ночью в Благовещенске правоохранители преследовали нетрезвого водителя «жигулей»

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Ночью в областном центре Приамурья водитель отечественного автомобиля проигнорировал требования полицейских об остановке. После непродолжительного преследования ему все-таки пришлось припарковать свои «жигули» у обочины.

Это произошло в районе улиц Калинина – Забурхановской. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения и его действия попадают под часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Машина нарушителя была доставлена на специализированную автостоянку, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Видео: instagram.com/blag_dtp/