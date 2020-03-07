В Благовещенске назвали имена лучших педагогов

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске состоялась торжественная церемония награждения лучших педагогов города. Победителей конкурса профмастерства чествовали в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова.

В текущем году за звание лучших боролись 19 педагогов. Среди них учителя начальных классов, физики, истории и обществознания, русского языка и литературы, английского языка, математики, биологии, физической культуры, а также семь воспитателей дошкольных образовательных организаций и три педагога дополнительного образования.⠀

Конкурсанты продемонстрировали членам жюри свое педагогическое мастерство в рамках двух туров – очного и заочного. На очном они рассказывали о себе посредством интернет-ресурсов. На заочном – демонстрировали таланты и делились инновационным опытом, проводя открытые занятия для детей и методические семинары для коллег.

В номинации «Педагог дополнительного образования» лучшим признан Роман Калюжин. Воспитателем года стала Ирина Киселева из детского сада № 60. Почетное звание «Учитель года-2020» завоевала учитель физики гимназии № 1 Татьяна Юдина.

Все победители получили дипломы и денежные призы, сообщает пресс-служба мэрии.

Имена лучших педагогов Приамурья станут известны в конце апреля.