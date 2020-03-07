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сегодня, 11:34 0

Власти КНР призывают российские СМИ не называть коронавирус «китайским»

Власти КНР призывают российские СМИ не называть коронавирус «китайским»
Фото: pixabay.com

Посольство КНР в столице РФ обвинило ряд российских СМИ в использовании некорректных формулировок при описании коронавируса. В частности, в сообщениях эту болезнь называют «китайским вирусом» или «уханьским вирусом». По мнению китайских властей, это клевета в отношении Китая.

Об этом сообщает дипмиссия в своем заявлении на китайском языке, размещенном на официальном аккаунте в соцсети WeChat.

«Некоторые СМИ без обоснования называют коронавирус нового вида "китайским вирусом", или "уханьским вирусом", видимо, со злым умыслом, взваливая таким образом на плечи Китая ответственность за эпидемию. (…) Коронавирус нового вида – это общий вызов для всего мира, и мировое сообщество должно прилагать совместные усилия в борьбе с ним. Только так человечество сможет победить его. Также мы совместными усилиями должны бороться против клеветы и предубеждений», – цитирует сообщение Biang.ru.

Посольство Китая в РФ также напоминает, что официальное название, которое коронавирусу нового вида присвоила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), – COVID-19. «Название вируса не привязано к какому-либо региону, или стране», – настаивают в дипмиссии.

Ранее МИД Китая назвал «безответственным» решение ряда СМИ называть коронавирус нового вида «китайским вирусом».

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркнул 4 марта на брифинге, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавируса впервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно там.

«Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что COVID-19 – глобальный феномен, его источник все еще предстоит определить, а в настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать и противостоять этому вирусу, необходимо избегать региональной стигматизации», – подчеркнул он.

Он также указал на то, что ВОЗ специально дала название заболеванию COVID-19, которое не связано с каким-либо регионом или страной. Дипломат вместе с тем призвал международное сообщество совместными усилиями бороться со слухами, клеветой, предрассудками.

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#коронавирус в Китае #СМИ

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