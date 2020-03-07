За дискриминацию инвалидов и пожилых будут штрафовать до полумиллиона рублей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, по которому заведения за отказ в доступе к товарам или услугам людям с ограничениями деятельности или возрастом будут наказывать рублем. Штрафы могут составить до 500 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей. Поправками ко второму чтению суммы были увеличены.

В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности. Это позволит защитить от дискриминации при предоставлении услуг граждан из социально уязвимых категорий — инвалидов, пожилых, считают в нижней палате парламента.

Ответственность не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, когда такое ограничение допустимо. Речь об ограничениях, применяемых при перевозке пассажиров авиатранспортом, на доступ к управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним, нахождении их в определенных местах, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», — отмечал ранее председатель госдумы Вячеслав Володин.