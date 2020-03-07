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сегодня, 10:08 4

За дискриминацию инвалидов и пожилых будут штрафовать до полумиллиона рублей

За дискриминацию инвалидов и пожилых будут штрафовать до полумиллиона рублей
Фото: pixabay.com

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, по которому заведения за отказ в доступе к товарам или услугам людям с ограничениями деятельности или возрастом будут наказывать рублем. Штрафы могут составить до 500 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей. Поправками ко второму чтению суммы были увеличены.

В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности. Это позволит защитить от дискриминации при предоставлении услуг граждан из социально уязвимых категорий — инвалидов, пожилых, считают в нижней палате парламента.

Ответственность не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, когда такое ограничение допустимо. Речь об ограничениях, применяемых при перевозке пассажиров авиатранспортом, на доступ к управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним, нахождении их в определенных местах, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», — отмечал ранее председатель госдумы Вячеслав Володин.

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#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    54 минуты назад

    теперь наш президент будет защищён от нападок

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    31 минута назад

    теперь наш президент будет защищён от нападок, и Жириновский тем более,- он на 6 с половиной лет постарше будет!

  • Аликанте

    Аликанте
    22 минуты назад

    и Зюганов и Миронов

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    9 минут назад

    Вот с этих президентов и еже с ними надо и брать штрафы. Украли пенсию у народа, по факту отменили пенсионное обеспечение, обрекая стариков на крайнюю нищету и смерть, на работу то их все равно не особо хотят брать. Вот Пу и Ко устроила геноцид этим самым пожилым и инвалидам.

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