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сегодня, 09:36 0

В Приморье заметили первых в этом году японских журавлей

В Приморье заметили первых в этом году японских журавлей
Фото: morskoyzapovednik.ru

Жители Хасанского района Приморского края отметили прилет первых японских журавлей. В окрестностях Хасана насчитали около 30 особей.

Японский и даурский журавли относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам. Их численность – примерно по 200 особей каждого вида.

Водно-болотные угодья Туманган – важное место отдыха и восстановления энергетического ресурса для птиц юго-восточной Азии. Там зарегистрировано 370 видов птиц. 32 из них являются глобально уязвивыми и занесены в Красную книгу Международного Союза охраны природы. Орнитологи отмечают, что это необычайно ранний прилет. Японские журавли проводят на озерах около месяца, питаясь замерзшими во льду карасями.

Массовая миграция начинается со второй половины марта. Журавли кочуют к местам гнездования. Часть из них держат путь на озеро Ханка, часть – в Амурскую область и северо-восточный Китай. Японские журавли прилетают первыми. Даурские – позднее, когда не столь холодно, сообщает пресс-служба Дальневосточного морского заповедника.

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#Дальний Восток #животные

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