Из-за коронавируса авиакомпании возвращают деньги и за невозвратные билеты

В России сразу несколько авиакомпаний заявили о том, что пассажиры могут вернуть невозвратные билеты. Это напрямую связано с коронавирусом, когда люди опасаются покупать билеты, не зная, как в дальнейшем сложится ситуация с распространением заболевания.

Как правило, невозвратные авиабилеты продаются по минимальному тарифу, поэтому вернуть за него деньги в большинстве случаев очень не просто.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщают, что теперь они пойдут навстречу пассажирам и дадут им возможность вернуть деньги за авиабилеты, а также изменить направление или дату перелета.

«Изменить дату или направление можно во вновь приобретаемых билетах, купленных исключительно в период с 8 марта по 15 апреля 2020 года вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) без сборов с доплатой до доступного тарифа. На билеты, купленные до 8 марта действие акции не распространяется», – говорится на сайте авиакомпании.

В случае возврата авиабилетов, купленных с 8 марта по 15 апреля, будет взиматься сбор за операцию возврата – 1 000 рублей за каждый билет. Отказаться от полета и вернуть денежные средства за билет можно не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса.

Возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие, предлагает и компания S7 Airlines.

Пассажиры могут вернуть авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.

«Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости», – говорит Антон Еремин, генеральный директор S7 Group.

В случае возврата приобретенных в этот период авиабилетов, будет взиматься только сервисный сбор — 1 000 рублей за один авиабилет.

Новой услугой могут воспользоваться и пассажиры лоукостера «Аэрофлота» – авиакомпании «Победа». Опция возврата билета стоит 499 рублей за один рейс. Это также объясняют коронавирусом.







«Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга – возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Услуга возврата позволит клиенту отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

О нововведениях говорится на официальных сайтов указанных аваикомпаний.