Выбор читателей за 6 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 6 марта.

В Благовещенске открылись два новых магазина Fix Price. Они располагаются по адресам: улица 50-летия Октября, 44А, рядом с Автовокзалом, и Ленина, 77. В ассортименте –широкий выбор товаров для всей семьи. В преддверии Восьмого марта на прилавках можно найти много «женских радостей».

В связи с развитием новых технологий такие профессии, как охранники и бухгалтеры в России стали отмирать. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.

13 марта в Благовещенске запланировано выступление группы RASA – российского дуэта, состоящего из мужа и жены Виктора Поплеева и Дарьи Шейко. Согласно информации на афише, попасть на концерт могут дети от 6 лет. Но общественники категорически не согласны с таким возрастным цензом. По их данным, группа пропагандирует наркотики.

В связи с прохождением обширной циклонической системы 8-9 марта местами по Амурской области ожидаются осадки. На севере области пойдет снег, в центральных и южных районах мокрый снег. Днем 8-го и ночью 9 марта местами возможен сильный снег.