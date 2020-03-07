Приставы взыскали с амурчан за два месяца более 12 миллионов рублей

Более 12 миллионов рублей алиментов взыскали с амурчан с начала 2020 года. Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области подвело итоги проведенного месячника.

В течение февраля судебные приставы совершили 2 922 выхода по месту жительства. Установлено 832 места получения доходов должников. 487 человек ограничены в выезде за пределы России. 226 должников привлечены к административной ответственности, из которых 138 — за неуплату алиментов. 53 алиментщика привлечены к уголовной ответственности.

В период проведения месячника взыскано 12 миллионов 862 тысячи рублей.

Помимо этого, приставы организовали обучение бухгалтеров крупных работодателей Благовещенска по производству удержаний алиментов из доходов должников, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.