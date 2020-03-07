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сегодня, 08:00 2

Приставы взыскали с амурчан за два месяца более 12 миллионов рублей

Приставы взыскали с амурчан за два месяца более 12 миллионов рублей
Фото: tp.tver.ru

Более 12 миллионов рублей алиментов взыскали с амурчан с начала 2020 года. Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области подвело итоги проведенного месячника.

В течение февраля судебные приставы совершили 2 922 выхода по месту жительства. Установлено 832 места получения доходов должников. 487 человек ограничены в выезде за пределы России. 226 должников привлечены к административной ответственности, из которых 138 — за неуплату алиментов. 53 алиментщика привлечены к уголовной ответственности.

В период проведения месячника взыскано 12 миллионов 862 тысячи рублей.

Помимо этого, приставы организовали обучение бухгалтеров крупных работодателей Благовещенска по производству удержаний алиментов из доходов должников, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

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#финансы

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    С кого взыскали? С пенсионеров,с их счетов и банковских карт? Большого ума не надо,а для отчетности в самый раз. Лично для меня ,они более 3 лет ничего взыскать не могут. А должник мой живет и процветает.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    24 минуты назад

    С нищих пенсионеров ума много не надо, чтобы отнять у них половину пенсии. А вот с миллионеров замучаются пыль глотать, чтобы хоть копейку забрать. Лживое, лицемерное и антинародное государство!

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