Гороскоп 7 марта: у Раков сложности в отношениях, а Весы станут душой компании

Восход Солнца: 06:59

Заход Солнца: 18:21

Солнце в Рыбах.

Овен. День обретения новых источников энергии, очищения огнем, самоутверждения. Планеты рекомендуют более активно искать сферу выгодного вложения капитала и идти на новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. Не планируйте на ближайшее время никаких поездок.

Телец. Вероятность конфликтных ситуаций очень высока. Если начальник с вами не согласен – не хлопайте дверью, так как это может плохо сказаться на ваших дальнейших отношениях. Дома сегодня возможен скандал. Вас будут обвинять в том, чего Вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Желательно уединение.

Близнецы. День благоприятный для путешествий. Любая поездка окажется удачной и принесет радость. Вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или выигрышем. Проведите вечер в кругу семьи и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видеокассет, прослушиванием музыки. Сны исполняются.

Рак. Вероятно, что Вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Будьте готовы к серьезным проблемам. От Вас потребуется немало красноречия и интуиции.

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Лев. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении сферы профессиональной деятельности. Вам предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности в предыдущий год. Возможно сообщение о поступлении финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может значительно повысить ваше материальное благополучие.

Дева. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Звезды готовы помочь Вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Смело планируйте самые рискованные операции — удача будет на вашей стороне. Вечер проведите в гостях, и этот день Вам надолго запомнится.

Весы. Остроумие и находчивость могут сделать Вас душой всей компании. Благодаря покровительству Марса Вы наделены мощнейшим энергетическим и сексуальным потенциалом. Вероятно, избыток силы заставит Весов поверить в то, что сегодня Вы можете перевернуть мир. Не исключено, что Вы попытаетесь это сделать. Звезды рекомендуют проявить сдержанность.

Скорпион. Опасный в эмоциональном плане день. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет Вам на пользу. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам. Сны могут быть пророческими.

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Стрелец. Сегодня цельность вашей натуры – не более чем обман. Глубокие противоречия характера, а также неумение расслабиться или нежелание изменить свое мнение приведут к мелким стычкам с внешним окружением, например, с соседями. День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки.

Козерог. Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к коммерческим операциям следует относиться с осмотрительностью. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесет некоторое разочарование.

Водолей. Финансовый кризис остался позади. Вы получите значительную сумму денег и сможете какое-то время не напрягаться.

Рыбы. Жизненно необходимо, чтобы Рыбы хранили свои самые сокровенные мечты и планы в тайне от посторонних. Избегайте пустых разговоров, и все станет на свои места. Вероятны денежные поступления, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время.

Астролог: Вальдемар Небоходцев