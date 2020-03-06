Фермер из Белогорского района добивается в суде снятия карантина по бруцеллезу

Глава КФХ обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением к управлению ветеринарии и племенного животноводства о признании действий управления незаконными и снятии карантина.

В июле 2019 года при заборе крови у двух коров предпринимателя из села Великокнязевка Белогорского района выявили бруцеллез.

Был утвержден план мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания. На территории фермерского хозяйства был объявлен карантин. Заболевшие животные были ликвидированы. Остальной крупнорогатый скот вакцинировали. Однако карантин до сих пор не снят, вследствие чего истец несет убытки: не получает прибыль из-за отсутствия возможности сдачи молока, не может выплатить заработную плату работникам и оплатить налоги.

Глава КФХ просит Арбитражный суд признать действия управления ветеринарии и племенного животноводства незаконными и обязать снять ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота в связи с выполнением профилактических мероприятий по борьбе с заболеванием животных.

Предварительное судебное заседание по делу состоится 24 марта, сообщает Арбитражный суд Амурской области.