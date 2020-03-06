Я могла бы сидеть тихо и спокойно: интервью женщин-политиков (видео)

В преддверии международного женского дня редакция Альфа ТВ решила взять интервью у известных женщин-политиков Амурской области, которые выполняют нелегкий труд, руководят десятками человек и отстаивают интересы народа.

Героями этого материала стали министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова, депутат областного Законодательного собрания, председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская и депутат областного Законодательного собрания – Ольга Петайчук.

Людмила Сергеевна прошла путь от ведущего специалиста комитета экономики администрации Амурской области в 2001 году до заместителя министра экономического развития Амурской области в 2017 году. С 21 июня по 7 октября 2018 года работала в должности министра экономического развития Амурской области. 8 октября 2018 года была назначена министром экономического развития и внешних связей. Является действительным государственным советником Амурской области 3 класса.

Ирина Александровна работает в политике с конца 80-х годов. В 1988 году устроилась инструктором в городской исполком. Затем работала в Совете народных депутатов. В 1991 году стала заместителем главы администрации Благовещенска. В 2016 году Ирина Александровна была избрана депутатом Законодательного собрания Амурской области. Возглавляла комитет по вопросам социальной политики. На сегодняшний день руководит комитетом по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Возглавляет депутатскую фракцию партии «Единая Россия».

Ольга Сергеевна работала корреспондентом на «Телеканале «Регион» в городе Свободный, главным редактором «Редакции студии «Радио-Свободный», «Редакции газеты «Свободненский вестник». На протяжении восьми лет выпускала собственную газету «Знай свои права!». С 2011 года является членом партии ЛДПР, с 2017 – руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Амурской области. С 2016 по 2019 год занимала должность председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям.