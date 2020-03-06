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сегодня, 19:43 0

В Благовещенске задержали сотрудника ДПС по подозрению в мошенничестве (видео)

В Благовещенске задержали сотрудника ДПС по подозрению в мошенничестве (видео)
Фото: скриншот видео

Сотрудники Амурского УФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД задержали помощника командира батальона ДПС ГИБДД. Полицейского подозревают в мошенничестве.

Предварительно установлено, что путем введения в заблуждение относительно своих полномочий гражданина, сотрудник получил от последнего денежное вознаграждение за беспрепятственный провоз через пост дорожно-патрульной службы мясной продукции на территорию Амурской области из Забайкальского края, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения.

По предварительным данным аналогичную незаконную деятельность подозреваемый вел систематически. Планируется установить дополнительные эпизоды и других участников противоправной деятельности, сообщается на сайте Следственного управления следственного комитета по амурской области.

В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности.

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#криминал #происшествия

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