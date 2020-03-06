В минздраве Приамурья подвели итоги за 2019 год и обсудили будущие задачи

В Благовещенске состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения. Медицинские работники и власти Приамурья подвели итоги работы учреждений здравоохранения в 2019 году и определили задачи на 2020 год.

Губернатор области Василий Орлов на собрании отметил, что здравоохранение – проблемная зона, в первую очередь, по оснащению кадрами.

«С этого года у нас по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" увеличены выплаты. 2 миллиона рублей будет получать врач, приезжающий в территорию, 1 миллион – фельдшер, – уточнил Василий Орлов. – На эту программу выделено 70 миллионов рублей. Мы готовы дополнительно добавить денег. Но во многом решение кадровых вопросов зависит от глав муниципалитетов. Главам нужно обратить внимание на эту проблему, оказать максимальное содействие, в том числе, в поиске и предоставлении жилья, оказание помощи в адаптации тем врачам, которые к вам приезжают».

Общая сумма финансирования здравоохранения в прошлом году составила 25,7 миллиарда рублей.

Принято решение о ремонте всех детских поликлиник, все работы должны быть завершены в 2020 году. На это направлено 241 миллион рублей. Еще 40 миллионов выделено на изготовление проектно-сметной документации.

Акцент в развитии здравоохранения области в этом году будет сделан на оказании мобильной помощи. Будет приобретено 16 мобильных передвижных медицинских комплексов. Из них 10 – передвижные ФАПы, 3 мобильных стоматологии и 3 мобильных флюорограф-маммографа.

Губернатор рассказал, что мобильный онкопатруль, который работал в прошлом году, позволил осмотреть 5 500 женщин.

Ещё одно направление, над которым необходимо будет работать амурскому здравоохранению в 2020 году – это цифровизация.

«Мы закупили современную оргтехнику. Теперь вопрос – в программном обеспечении. Здесь необходимо усилить работу главным врачам – они должны быть заинтересованы во внедрении информационных технологий», – обратился к присутствующим губернатор.

Министр здравоохранения Евгения Жарновникова отметила, что с целью повышения доступности жителям медицинской помощи в течение года работало 24 мобильных бригады. В выездной работе использовались 7 передвижных врачебных амбулаторий, 9 передвижных флюорографов, 1 передвижной ФАП».

Минздрав в 2020 году планирует заменить 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Новые модульные ФАПы будут совмещены с жилым помещением для медицинского работника. Кроме того, предстоит приобрести 16 передвижных мобильных медицинских комплексов, а также автомобили для «неотложки».

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году будет закуплено медицинское оборудование для первичных сосудистых отделений в Свободный, Райчихинск и Зею на сумму 76 миллионов рублей, в том числе компьютерные томографы в Свободный и Райчихинск.

В ходе проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» необходимо открыть 5 центров амбулаторной онкологической помощи. На оснащение областного онкологического диспансера в текущем году предусмотрено более 290 миллионов рублей.

В 2020 году капитально отремонтируют 7 детских поликлиник с применением «бережливых» технологий. На данные цели предусмотрено 241,6 миллиона рублей.

В целях привлечения медицинских кадров для работы в первичное звено в 2020 году будет разработана региональная программа, предусматривающая дополнительные меры социальной поддержки, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.