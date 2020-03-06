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сегодня, 19:20 0

Восточный экономический форум могут отменить

Восточный экономический форум могут отменить
Фото: forumvostok.ru

Восточный экономический форум во Владивостоке могут отменить, как и Петербургский международный экономический форум из-за коронавируса. Пока еще мероприятие запланировано на 2 – 5 сентября.

В 2020 году Петербургский форум решили не проводить. О таком решении заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Форум должен был пройти с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Чтобы обезопасить россиян от распространения опасной коронавирусной инфекции, которая продолжает расползаться по миру (в том числе и в странах-участницах форума), мероприятие решили отменить.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил «Восток-Медиа», что такая же участь, скорее всего, ждёт и Восточный экономический форум, который ежегодно проходит в сентябре в столице Приморского края.

К слову, в конце февраля прошла публичная городская дискуссия «Какая выгода Владивостоку от Восточного экономического форума?». После двухчасового обсуждения большинство участников согласилось с тем, что пока польза и экономический эффект от ВЭФ для города – больше ожидаемый, нежели осязаемый. Хотя, зампредседателя правительства края Константин Шестаков убеждал в обратном, приводя в пример развитие и экономическую выгоду для гостиниц и общепита.

Так, в 2020 году мероприятие пока еще запланировано на начало сентября. Все традиционно: бархатный сезон в Приморье, остров Русский, кампус ДВФУ, визит главы государства Владимира Путина и лидеров многих стран. Однако, судя по всему, в этом году событие, которое не прерывалось с 2015 года, поставят на паузу.

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#Дальний Восток #коронавирус в Китае

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