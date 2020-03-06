В голосовании за поправки к Конституции собирается принять участие большинство россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные об отношении россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. Участие в голосовании собираются принять 67 % опрошенных граждан.

Вместе с тем 41 % респондентов выразили крайнюю степень уверенности в том, что придет на участок для голосования. Только каждый пятый (17%) пока не определился с окончательным решением.

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78 % россиян, к 3 марта – 83 %», – говорится в тексте.

Каждый второй (55 %) будет голосовать за предложенные изменения в Конституцию. В целом поправки, предложенные для оценки гражданам, получили высокий уровень поддержки (в диапазоне от 85 до 97 %).

В лидерах общественного мнения оказались следующие пункты: доступность и качество медобслуживания, соцподдержка детей, принятие МРОТа не менее величины прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, сообщают «Известия».

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Конституции.

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны. Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем – 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен.

Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.