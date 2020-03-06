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В китайской провинции Хэйлунцзян количество заболевших коронавирусом сократилось до 88 человек

В китайской провинции Хэйлунцзян количество заболевших коронавирусом сократилось до 88 человек
Фото: news.yandex.ru

За минувшие сутки соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 88 больных, один человек выписан из больниц провинции.

5 марта по данным на 24:00 по пекинскому времени в Харбине в больницах оставалось 46 больных коронавирусом, в Шуанъяшане – 9, в Цзиси – 6, в Цицикаре – 6, в Дацине – 5, в Муданьцзяне – 4, в Хэйхэ – 3, в Цитайхэ – 2 и в Хэгане – 1 больной.

Состояние 29 больных оценивается, как тяжелое. Коронавирус подозревается еще у 1 заболевшего.

Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом нового вида в провинции Хэйлунцзян было зафиксировано 481 случай заболевания, 380 человек вылечились, 13 скончались.

Под наблюдением медиков остаются 203 человека, которые близко контактировали с заболевшими. Всего в больницы провинции с симптомами, похожими на заболевание, обращались 1 550 человек.

Во Внутренней Монголии и в Цзилине за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания.

В прилегающем к Забайкальскому краю автономном районе Внутренняя Монголия за минувшие сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, за сутки 2 человек выписаны из больницы, сообщает biang.ru.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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