Владимир Куклачев: «У кошек кипят такие же страсти, как и у людей»

35 кошек и 2 собаки выступят в Благовещенске на спектакле Владимира Куклачева «Щелкунчик и Кошки». Театр, балет и цирковые трюки в исполнение хвостатых артистов – и все это под музыку Петра Чайковского. О том, как сделать такой проект, художественный руководитель спектакля Владимир Куклачев и продюсер Егор Бордовских рассказали в программе «Простые вопросы».

«Мы когда репетировали балетный трюк с кошками – шесть кошек в балетных пачках одновременно выходят на сцену – думали, что не получится. По очереди-то они нормально выступали, а вместе начинают ругаться друг с другом, – рассказывает Владимир. – Вышли на сцену, и все, они пошли, у них все получилось. Как оказалось, под классическую симфоническую музыку кошкам легче и интереснее работать».

Организаторы спектакля рассказали и о закулисных секретах. Так, у каждой кошки есть дублер на один и тот же трюк. Если один мохнатый артист отказался выступать, то его заменяет другой. И тот, кто отказался, начинает ревновать.

«Для них это самое страшное, когда твой трюк выполняет другой. Это очень болезненно. А еще для них радость не свой кусочек мяса получить, а утащить у партнера по сцене. В общем, все, как у настоящих артистов. Натуральные театральные страсти – интриги, обманы, любовь», – смеется Владимир.

В интервью затронули вопросы дрессуры кошек. Есть мнения, что это против кошечьей природы.

«Я вижу много комментариев, мол, мы над кошками издеваемся. Хочу ответить всем комментаторам – глядя на этого кота, видно, что над ним издеваются? Видно же, что все наши кошки ухоженные и довольные жизнью», – улыбается продюсер спектакля Егор Бордовских.

Сколько длится творческая карьера котов в театре и чем занимаются кошки вне выступлений, об этом в видео.