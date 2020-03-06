«Посудомойка» решает все: как благовещенки выбирают квартиры

Цена, район, площадь, ремонт – обычно при выборе квартиры покупатели смотрят на эти параметры. И каждая девушка скажет, что для нее именно это и важно. Но как только дело доходит до покупки жилья, решающей может стать даже самая незначительная (на взгляд мужчин) мелочь...

«Как мужчина выбирает квартиру? Смотрит, так сказать, на технические характеристики помещения, взвешивает "за" и "против", обычно много думает перед тем, как сказать "да", - рассказывает директор агентства ООО "Раритет" Надежда Базильчук. – Как делает выбор женщина? Смотрит на "картинку". И если вдруг понимает, что это – ее квартира, она сразу принимает решение. Красивый ремонт (если мы говорим о вторичном рынке) в большинстве случаев решает все. Главное, чтобы хватало средств».

На выбор могут повлиять и самые незначительные, на первый взгляд, вещи. Например, наличие и размер гардеробной.

«Однажды наши клиенты – семейная пара – выбирали квартиру. Нашли два подходящих объекта. Муж настаивал на более просторном по площади варианте (да и других преимуществ у этого объекта было немало). А супруга хотела второй вариант, объективно уступавший первому по ряду параметров. Но в этой второй квартире был один важный предмет – посудомоечная машина. Угадайте, в какой квартире теперь живет семейная пара?» – улыбается Надежда.

Нередко агенты по недвижимости становятся свидетелями семейных споров. И если женщина хочет убедить мужчину выбрать именно ту квартиру, которая понравилась ей, то она идет на множество уловок. От «ничего не хочу, выбирай сам…» до уговоров, слез… И в большинстве случаев именно женщина побеждает в этих спорах.

Номер квартиры, фен-шуй и лунный календарь

Как отмечают специалисты по недвижимости, некоторые покупательницы верят в приметы, нумерологию, Фен-шуй и т.д.

«Однажды мы показывали очень хорошую квартиру своей клиентке, - вспоминает агент по недвижимости компании "Квадратный метр" Анжелика. – Квартира ей подходила по району, цене, площади, состоянию ремонта… И сделка бы точно состоялась, если бы не одно-единственное «но». Номер квартиры – 13. Мы всегда с уважением относимся к тому, что важно для клиентов, но было жалко, что она отвергла такой идеальный вариант. И это не единичный случай. Нередко покупательницы даже не рассматривают вариант с входной дверью "не на ту сторону", номером этажа, который им не подходит. А про удачные дни для покупки недвижимости по гороскопу, лунному календарю и другим интересным показателям, я вообще молчу».

Несмотря на нелогичность, женщины делают нередко правильный выбор. И именно они создают атмосферу и уют там, где живут. Именно женщины способны сделать дом практически из любого помещения!

Милые дамы! Гильдия риэлторов Приамурья поздравляет вас с Международным женским днем! Оставайтесь всегда такими же милыми, красивыми и чуткими!