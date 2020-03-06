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Губернатор поздравил амурчанок необычной профессии с 8 Марта

Губернатор поздравил амурчанок необычной профессии с 8 Марта
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Амурской области посетил благовещенский Судостроительный завод имени Октябрьской революции. Василий Орлов поздравил обладательниц необычных профессий с наступающим праздником.

Глава области поздравил Александру Рыженко и Галину Павлову с наступающим 8 Марта и подарил им цветы.

Женщины освоили очень непростые профессии и трудятся наравне с мужчинами. Так, Александра Рыженко, бригадир крановщиков, работает на заводе с 1999 года. Руководство предприятия отмечает, что она – продолжательница династии. На завод Александру Викторовну привела мама, которая также трудилась на кране более 40 лет. Здесь же работали ее отец и муж.

«Я уже приводила в цех своих дочерей, мужа, катала их на кране. Они все боятся высоты, а мне не страшно», – признается Александра Рыженко.

Коллеги Александры шутят, что ее профессия позволяет смотреть на мужчин с высоты. По мнению женщины, в работе крановщика главное – ответственность. Ведь от этого зависит и безопасность коллег.

«У вас очень серьезная, не женская профессия, замечательная семейная история преемственности. Я хочу пожелать вам успехов на работе и благополучия дома», – сказал Василий Орлов.

Также губернатор поблагодарил за непростую работу и поздравил с 8 Марта Галину Павлову. Она работает на заводе с 1989 года, долгое время работала маляром в командировках на финишных окрасках сдаваемых заказчикам судов. А сейчас трудится во втором цехе намотчиком сварочной проволоки, сушильщиком электродов.

Руководитель предприятия Вячеслав Попов рассказал главе Приамурья о текущем положении дел на заводе. Сейчас на одном из старейших предприятий Амурской области выполняется 2 заказа на строительство судов для Министерства обороны РФ. Также в работе – три заказа на строительство малых рыболовных сейнеров, один из которых был заложен 25 декабря 2019 года. Помимо этого, завод осуществляет ремонт 6 судов речного флота, производит металлоконструкции для промышленных предприятий дальневосточного региона.

Губернатор и руководство завода обсудили дальнейшие перспективы предприятия, возможные меры поддержки для судостроителей, сообщает правительство Амурской области.

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#губернатор #праздники

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