Авиакомпания S7 продлила отказ от полетов в Китай

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Авиакомпания S7 продлила остановку полетов в Китай и Гонконг еще на месяц – до 26 апреля 2020 года, говорится в сообщении перевозчика. Из-за вспышки коронавируса 3 февраля компания сообщила, что полностью остановила рейсы в данном направлении с 4 февраля по 28 марта.

«S7 Airlines с 4 февраля по 26 апреля 2020 года полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг (Китай)», говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам предлагается на выбор или получить возврат полной стоимости билета, или обменять их с вылетом из Пекина, Урумчи, Гуанчжоу, Шанхая, Гонконга на рейсы с вылетом из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета, Камрани при наличии мест. Кроме того, S7 дает возможность поменять билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из аэропортов Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга до пункта назначения с пересадкой в Москве при имеющихся свободных местах.

На данный момент регулярное авиасообщение из регионов России в города КНР закрыто из-за вспышки нового коронавируса. Сейчас все китайские рейсы «Аэрофлота» и еще четырех китайских авиакомпаний выполняются только из терминала F Шереметьево. сообщает Biang.ru.