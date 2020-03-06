Службы доставки в КНР на фоне эпидемии возобновили работу на 90,2 %

Службы почтовой курьерской доставки в Китае на фоне эпидемии коронавируса смогли возобновить работу уже на 90,2 %. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы государственного почтового управления КНР Лю Цзюнь.

«К настоящему моменту к работе вернулись более 3 миллионов сотрудников почтовых служб доставки, работа возобновлена на 90,2 %», – заявил Лю Цзюнь.

Он также сообщил, что, несмотря на эпидемию, число ежедневно обрабатываемых отправлений превышает 160 миллионов.

По словам Лю Цзюня, после начала эпидемии коронавируса первоочередное внимание было уделено реагированию на чрезвычайную ситуацию, в рамках которого необходимо было обеспечить оперативные поставки необходимых защитных и медицинских товаров по всей стране.

«Государственный почтовый оператор Китая China Post и 12 крупнейших компаний, занимающихся курьерской доставкой, организовали специальные службы для осуществления приоритетной и первоочередной доставки медицинских товаров для борьбы с эпидемией в провинцию Хубэй, которая экстренно в этом нуждалась», – цитирует Лю Цзюня РИА Новости.

Он добавил, что по состоянию на 4 марта было доставлено 163 миллиона единиц товаров для борьбы с эпидемией общим весом около 62 тысяч тонн.