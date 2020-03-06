Житель Свободного, из-за которого погиб мужчина, приговорен к 12 годам строгого режима

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Свободненский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Свободного. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 9 декабря 2018 года. Нетрезвый свободненец находился в компании знакомых, и между ним и другим мужчиной возник конфликт. Житель Свободного избил своего оппонента. Тот от полученных повреждений скончался.

В судебном заседании мужчина отрицал свою причастность к нанесению смертельной травмы знакомому. Однако присяжные сочли иначе. Суд, с учетом их вердикта, приговорил амурчанина к 12,5 года колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, с осужденного в пользу матери погибшего взыскали компенсацию морального вреда – 800 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.