Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:10 0

Житель Свободного, из-за которого погиб мужчина, приговорен к 12 годам строгого режима

Житель Свободного, из-за которого погиб мужчина, приговорен к 12 годам строгого режима
Фото: архив Амур.инфо

Свободненский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Свободного. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 9 декабря 2018 года. Нетрезвый свободненец находился в компании знакомых, и между ним и другим мужчиной возник конфликт. Житель Свободного избил своего оппонента. Тот от полученных повреждений скончался.

В судебном заседании мужчина отрицал свою причастность к нанесению смертельной травмы знакомому. Однако присяжные сочли иначе. Суд, с учетом их вердикта, приговорил амурчанина к 12,5 года колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, с осужденного в пользу матери погибшего взыскали компенсацию морального вреда – 800 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 67

#криминал #происшествия #Свободный #суды

распечатать


Происшествия 2

Благовещенец пытался незаконно вывезти в Китай пряжку, содержащую золото и серебро
Общество

Это экстремальная собака: хозяин животных, находящихся в вольере со льдом, рассказал как они туда попали

Общество 3

Цеповяза взяли под защиту как свидетеля по делу экс-начальства амурской колонии
Происшествия 2

Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь