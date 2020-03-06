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сегодня, 17:06 2

За нарушения при голосовании за Конституцию введут административное и уголовное наказание

За нарушения при голосовании за Конституцию введут административное и уголовное наказание
Фото: 123ru.net

Президент России за нарушения при проведении голосования по поправкам в Конституцию предложил ввести такую же ответственность, как и на президентских выборах. Владимир Путин поручил внести в Административный и Уголовный кодексы соответствующие изменения.

Путин сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить по модели закона о президентских выборах. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Президент попросил их направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий. Он отметил, что «все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры, и результатами, которые не вызывали бы сомнений».

Также Путин заявил, что поправки в Конституцию являются востребованными, сообщает РБК.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции. Общероссийское голосование по поправкам в основной закон пройдет 22 апреля. Этот день объявлен в России выходным.

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#закон

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    15 минут назад

    зачем?голосование не играет никакой роли-поправки надо было вносить 20 лет назад

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    7 минут назад

    Фарс

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