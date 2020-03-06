За нарушения при голосовании за Конституцию введут административное и уголовное наказание

Президент России за нарушения при проведении голосования по поправкам в Конституцию предложил ввести такую же ответственность, как и на президентских выборах. Владимир Путин поручил внести в Административный и Уголовный кодексы соответствующие изменения.

Путин сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить по модели закона о президентских выборах. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Президент попросил их направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий. Он отметил, что «все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры, и результатами, которые не вызывали бы сомнений».

Также Путин заявил, что поправки в Конституцию являются востребованными, сообщает РБК.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции. Общероссийское голосование по поправкам в основной закон пройдет 22 апреля. Этот день объявлен в России выходным.