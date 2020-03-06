На Восточном приступили к испытаниям разгонного блока «Фрегат»

На амурском космодроме разгонный блок «Фрегат» транспортировали со склада блоков в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установили его на стенд. Этим занимались специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и АО «НПО Лавочкина», которые входят в госкорпорацию «Роскосмос».

Работы по установке разгонного блока провели в четверг, 5 марта. В этот же день специалисты АО «НПО Лавочкина» приступили к проведению пневмовакуумных испытаний РБ «Фрегат».

Еще три разгонных блока «Фрегат» находятся в режиме хранения. Также в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя на космодроме Восточный находятся пять РН типа «Союз-2», три из них собраны в пакеты.

Работы по сборке велись в текущем году специалистами филиала АО «ЦЭНКИ» – Космический центр «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

Как сообщалось ранее, первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный состоится в конце апреля.