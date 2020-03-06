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Благовещенец пытался незаконно вывезти в Китай пряжку, содержащую золото и серебро

Благовещенец пытался незаконно вывезти в Китай пряжку, содержащую золото и серебро
Фото: pixabay.com (тематическое изображение)

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя областного центра. Мужчина обвинялся в преступлении по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере).

Благовещенец приобрел у неустановленного следствием лица золото, переплавленное в форму в виде пряжки (застежки) брючного ремня (содержание золота – 438,73 грамма, серебра – 20,84 грамма, палладия – 1,62 грамма). Ее стоимость по состоянию на сентябрь 2018 года составляла около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Решив незаконно переместить пряжку через границу, мужчина для сокрытия от таможенных органов, выкрасил ее краской в черный цвет, наклеил наклейку в виде короны. В сентябре 2018 года благовещенец вставил ремень с этой пряжкой в брюки и направился на Благовещенский таможенный пост, чтобы выехать из России в Китай. Однако его раскрыли.

В судебном заседании горожанин вину в преступлении не признал в полном объеме. Однако его виновность подтверждалась доказательствами. Учтя смягчающие обстоятельства (удовлетворительные характеристики подсудимого, состояние его здоровья), благовещенца наказали принудительными работами на срок 3 года, с удержанием из заработка 10 % в доход государства.

Вещественные доказательства – пряжку – постановили обратить в доход государства, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    22 минуты назад

    А почему вдруг пряжки из золота нельзя носить? Серьги, кольца, браслеты, цепочки можно на себе перемещать, а пряжки чем не угодили? И где доказательства, что он ее именно хотел вывезти?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    13 минут назад

    Да очевидная ж подстава.

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