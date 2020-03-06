Благовещенец пытался незаконно вывезти в Китай пряжку, содержащую золото и серебро

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя областного центра. Мужчина обвинялся в преступлении по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере).

Благовещенец приобрел у неустановленного следствием лица золото, переплавленное в форму в виде пряжки (застежки) брючного ремня (содержание золота – 438,73 грамма, серебра – 20,84 грамма, палладия – 1,62 грамма). Ее стоимость по состоянию на сентябрь 2018 года составляла около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Решив незаконно переместить пряжку через границу, мужчина для сокрытия от таможенных органов, выкрасил ее краской в черный цвет, наклеил наклейку в виде короны. В сентябре 2018 года благовещенец вставил ремень с этой пряжкой в брюки и направился на Благовещенский таможенный пост, чтобы выехать из России в Китай. Однако его раскрыли.

В судебном заседании горожанин вину в преступлении не признал в полном объеме. Однако его виновность подтверждалась доказательствами. Учтя смягчающие обстоятельства (удовлетворительные характеристики подсудимого, состояние его здоровья), благовещенца наказали принудительными работами на срок 3 года, с удержанием из заработка 10 % в доход государства.

Вещественные доказательства – пряжку – постановили обратить в доход государства, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.