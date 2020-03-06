В мэрии Благовещенска подняли вопрос ограждений во дворах, мешающих проезду пожарных

Жители Благовещенска стали чаще принимать решения об ограждении своих дворов. Как правило, горожане устанавливают ворота и шлагбаумы, нарушая требования пожарной безопасности. Проблему обсудили в администрации города.

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску Александр Сидякин, в 2019 году в адрес четырех управляющих компаний были направлены предостережения о необходимости устранить нарушения правил пожарной безопасности в связи тем, что ограждения препятствовали проезду спецтранспорта к домам. В отношении одной управляющей компании был составлен протокол об административном правонарушении.

В 2020 году к административной ответственности было привлечено три управляющих компании.

«Граждане и организации допускают стихийные парковки, которые мешают проезду спецтехники в городских дворах, занимают разворотные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. На территории многоквартирных домов собственники устанавливают автоматические ворота, шлагбаумы, при этом не обеспечивают в любое время суток возможности их разблокировки, автоматического и ручного открывания», – сообщил Александр Сидякин.

Он уточнил, что запрета на оборудование ограждений и шлагбаумов – нет, однако в случае установки устройств в любое время суток должна быть обеспечена возможность их разблокировки, автоматического и ручного открывания при возникновении ЧС. К примеру, это может быть кнопка аварийного открывания ворот. Заместитель мэра города Благовещенска Игорь Черный поручил руководителям управляющих компаний провести разъяснительную работу среди жителей.

«Все руководители управляющих компаний должны понимать, когда собственники принимают решение об устройстве ограждения, в проекте обязательно должен быть предусмотрен беспрепятственный доступ спецтехники, ведь в случае пожара, не дай бог, кто-то пострадает или погибнет. Если будет установлено, что пожарная машина не смогла подъехать из-за ограждения, будут уже другие вопросы у соответствующих структур, поэтому просьба донести до жителей эту информацию», – сказал Игорь Черный.

По информации отдела надзорной деятельности, в 2019 году на территории Благовещенска в многоквартирных домах произошло 79 пожаров, погибли 2 человека. В 2020 году произошло 12 пожаров, погиб 1 человек, сообщает пресс-служба мэрии.