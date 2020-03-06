Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ на следующей неделе откроется три раза

Граждане России для возвращения из Китая с 9 по 15 марта могут использовать сразу несколько пограничных переходов. Переход Хэйхэ – Благовещенск будет работать в понедельник, 9 марта, в среду, 11 марта, и в пятницу, 13 марта, с 13:00 по 16:00 (по пекинскому времени).

Переход Суйфэньхэ – Пограничный откроется в четверг 12 марта. Для того чтобы перейти здесь границу, необходимо прибыть к 12:00 (по пекинскому времени) на китайскую часть пункта пропуска.

Погранпереход Маньчжурия – Забайкальск работает ежедневно, переходить его можно в пешем порядке.

На погранпереходе Хуньчунь – Краскино пассажирское сообщение будет закрыто, сообщает российское посольство в Китае.

Если в режим работы пунктов пропуска будут вноситься изменения, на сайте посольства обещают опубликовать соответствующую информацию.