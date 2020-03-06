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сегодня, 15:55 1

Имена лучших педагогов Приамурья станут известны в конце апреля

Имена лучших педагогов Приамурья станут известны в конце апреля

С 28 по 30 апреля в Благовещенске пройдет областной праздник профессионального мастерства «Учитель года» и конкурс «Воспитать человека». В соревнованиях примут участие победители муниципальных этапов, которые проводятся в марте.

«Если с "Учителем года" все понятно и название говорит само за себя, то про конкурс "Воспитать человека" стоит пояснить. В этом мероприятии могут участвовать заместители директоров по воспитательной работе в школах и организациях допобразования, методисты по воспитательной работе, педагоги-организаторы, классные руководители, вожатые, социальные педагоги, кураторы ученического самоуправления и детских общественных объединений и другие заинтересованные педагоги, – отметили в отделе общего образования регионального минобрнауки. – Оба конкурса направлены на выявление и трансляцию лучших практик, повышение профессиональной значимости и общественного признания деятельности педагогов и специалистов в области воспитания».

Благодаря поддержке правительства Амурской области победители конкурсов получат премии. Также денежный приз вручат учителям, занявшим 2 и 3 места, сообщает правительство Амурской области.

Лидеры соревнований представят регион на всероссийских этапах. Возможность участвовать в конкурсах такого значения победителям областных туров предоставляется каждый год. В прошлом году педагогу из Приамурья удалось войти в топ-15 лучших учителей страны. Такой высокий результат показала учитель математики школы № 4 из Белогорска Милица Щипун.

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#конкурсы #образование

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    10 минут назад

    люди работают за копейки-вы лучше им зарплату поднимите

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