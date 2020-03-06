Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:48 0

Супружеская пара лишилась сна из-за спаривания животных

Супружеская пара лишилась сна из-за спаривания животных
Фото: ArtTower с сайта Pixabay

В британской деревне Бегброук (графство Оксфордшир) Уорвик Варди и его супруга Фреда лишились сна из-за спаривания своих питомцев. В их доме живет более 1 000 животных, которые во время ухаживаний издают громкие звуки.

Уорвик потратил 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей), чтобы превратить трехкомнатную квартиру в джунгли. Мужчина провел 20 лет, путешествуя в рамках тревел-шоу телеканалов BBC, National Geographic и Sky.

Животные свободно бродят по дому. У супружеской пары живут змеи, древесные лягушки, хамелеоны, муравьи-листорезы и даже пираньи. Из-за этого Уорвик с Фредой ходят в помещении в головных уборах и каждый раз накрывают свою еду.

В брачный сезон животные громко шумят, особенно летучие мыши и лягушки, поэтому супруги не могут уснуть. Порой возникают и неудобные ситуации. «У нас тут люди сидят за столом выпивают, а потом вдруг слышишь, как одна из древесных лягушек издает "пукающий" звук. Это довольно неловко», – жалуется Варди. Также пара рассказывала о черепахах, которые заползли на кухню и двигали стулья, из-за чего казалось, будто в дом влезли грабители, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 110

#животные #жизнь #юмор

распечатать


Общество

Это экстремальная собака: хозяин животных, находящихся в вольере со льдом, рассказал как они туда попали

Общество

Амурская область вошла в число регионов, где часто распадаются браки
Общество 4

Семья из Амурской области первой в России получила сельскую ипотеку
В России и мире

Врач удалил пациенту самый длинный зуб в истории
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь