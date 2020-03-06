Супружеская пара лишилась сна из-за спаривания животных

В британской деревне Бегброук (графство Оксфордшир) Уорвик Варди и его супруга Фреда лишились сна из-за спаривания своих питомцев. В их доме живет более 1 000 животных, которые во время ухаживаний издают громкие звуки.

Уорвик потратил 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей), чтобы превратить трехкомнатную квартиру в джунгли. Мужчина провел 20 лет, путешествуя в рамках тревел-шоу телеканалов BBC, National Geographic и Sky.

Животные свободно бродят по дому. У супружеской пары живут змеи, древесные лягушки, хамелеоны, муравьи-листорезы и даже пираньи. Из-за этого Уорвик с Фредой ходят в помещении в головных уборах и каждый раз накрывают свою еду.

В брачный сезон животные громко шумят, особенно летучие мыши и лягушки, поэтому супруги не могут уснуть. Порой возникают и неудобные ситуации. «У нас тут люди сидят за столом выпивают, а потом вдруг слышишь, как одна из древесных лягушек издает "пукающий" звук. Это довольно неловко», – жалуется Варди. Также пара рассказывала о черепахах, которые заползли на кухню и двигали стулья, из-за чего казалось, будто в дом влезли грабители, сообщает «Лента.ру».