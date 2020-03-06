Кошачий балет, вольная борьба, поздравление к 8 Марта: выходные в Благовещенске

В выходные в стране будут отмечать Международный женский день. В Благовещенске к 8 Марта запланированы различные мероприятия. Зрители также смогут увидеть шоу с участием четвероногих артистов, а также побывать на открытии первенства города по вольной борьбе.

Суббота, 7 марта

Открытое первенство города Благовещенска по бильярду среди женщин состоится в бильярдном клубе «Абриколь» на Лазо,55. Начало первенства в 10:00 часов.

В 11:00 в Театре кукол маленьким зрителям покажут спектакль «Небывальщина, или Забавные потешки». 0+

В 17:00 зрители постарше увидят постановку «Маленький принц». 12+

В 12:00 в музее «Дом Саяпина» на Амурской, 216, пройдет тематическая экскурсия с элементами театрализации «Самовар Иван Иванович». Гостям обещают знакомство с историей появления самовара, его устройством, традициями и обычаями чаепития на Руси. Взрослый билет – 100 рублей. Дети до 16 лет бесплатно. В 16:00 в музее можно будет побывать на концерте народных инструментов «Карусель». Вход свободный. (6+)

В 12:00 в МБ «Центральная» на Красноармейской, 128, состоится очередное занятие Школы народного экскурсовода. (12+)

В Амурской областной филармонии пройдут два выступления театра Владимира Куклачева «Щелкунчик и кошки». Зрителям обещают театр, балет и цирк в исполнении пяти десятков кошек со сложными трюками четвероногих артистов по музыку Чайковского. Начало: в 12:00 и 14:30. (0+)

В 15:00 в ММБ имени Чехова на Комсомольской, 3, пройдет презентация творчества Татьяны Ярушиной «Я – поэтесса». (12+) Молодая амурская поэтесса-баснописец, расскажет о себе и своем сборнике стихов "НЕмые МЫсли". Будут прочитаны стихи и басни.

В амурском областном театре драмы в 18:00 начнется комедия в двух действиях «Тетки». (12+)

Воскресенье, 8 марта

В 10:30 музей «Дом Саяпина» приглашает семьи на интерактивную экскурсию для всей семьи – «Мадам», где можно будет посоревноваться в знаниях и умениях, а также побороться за звание «Самая дружная семья». Команды набирают по телефону: 52-43-48.

Там же в 12:00 начнется на праздничный концерт «Все о любви» ко дню 8 Марта. Цена билета – 150 рублей. (6+)

В 12:00 в Амурском областном музее пройдет исторический театрализованный перфоманс с нью-йоркским «Маршем пустых кастрюль» и речью Клары Цеткин. Гостей ждет исторический экскурс в мир «женских штучек» из фондов музея, праздничный показ весенней коллекции от модельного агентства «Жираф», конкурс на завязывание мужских галстуков и многое другое. Стоимость билета 100 рублей. (6+)

В Амурском областном театре драмы в 18:00 зрителей ждут на комедию в двух действиях «За чем пойдешь, то и найдешь». (16+)

Суббота и воскресенье, 7 и 8 марта

Два дня в амурской столице будет проходить масштабное спортивное событие – открытое первенство города по вольной борьбе «Кубок Содружества-2020». Для участия в Благовещенск приедут более 400 спортсменов из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, Сахалина, Забайкалья и Якутии. (12+) Начало соревнований – в 10:00. Торжественное открытие состоится 7 марта в 13:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность».

Понедельник, 9 марта

В 17:00 в большом зале ОКЦ народный театр-студия «Дебют» представит к весеннему празднику музыкальный спектакль «Вначале была музыка, или Стиляги» с живым звуком от Skavabanga. (12+)

В библиотеках города состоится множество других мероприятий к Международному женскому дню. Ознакомиться с ними можно по ссылке.