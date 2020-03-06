Это экстремальная собака: хозяин животных, находящихся в вольере со льдом, рассказал как они туда попали

Фото: Скриншот видео

Мужчина рассказал, что это действительного его собаки. Одна из них – Барс – живет с ним около 6 лет, другую – Альфу – он купил на днях. Со слов благовещенца, он специально поместил животных в этот вольер.

«Эта собака (Барс) – в квартире прям огонь. Если я ее оставляю в доме одну, она дверь просто сгрызает. Эта собака охотничьей породы. Ее одну в закрытом помещении оставлять нельзя, это стресс для нее. Я потом на охоту с ней не выйду. Вы поймите, это не душка, это не тот песик, которого холят, лелеют и бантик ему вешают. Это собака экстремальная по своей природе, это ягдтерьер, это охотник», – рассказал амурчанин.

Информацию о том, что земля во вольере покрыта льдом, мужчина подтвердил. С его слов, виной всему бьющие из-под земли ключи. Однако собаки содержатся в нормальных условиях, считает хозяин животных.

«Они не живут в вольере со льдом: там трава насыпана была, там еда у них есть. Собаки ухожены. Они только днем туда приезжают. Мы привозим их, когда едем на работу, а вечером приезжаем и забираем домой. Я им изначально накидал тряпок, но все это заливает ключами. Там и раньше был этот ключ, но собака спокойно жила. Но в этом году я сам офигел: уровень наледи поднялся сантиметров на 80. Такой форс-мажор получился. Но я же вольер выдернуть не могу – он в лед на метр ушел. Лето придет, лед сойдет, мы это все переделаем, все перенесем, чтобы в этом гадюшнике собаки не находились», – добавил он.

Мужчина также рассказал, что видео с участием его собак благовещенка стала распространять из-за личной неприязни.

В городской полиции сообщили, что ее сообщение правоохранители зарегистрировали, проводится проверка.