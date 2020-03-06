Киркоров рассказал, почему в этом году на «Евровидение» поедут Little Big

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидении» Россию второй раз представлял Сергей Лазарев, а не молодая питерская группа Little Big. Музыканты хотели участвовать в конкурсе еще в прошлом году, но, как сказал Киркоров, они опоздали с заявкой.

«Вопрос к телевизионным руководителям, если что. Решение по Лазареву уже было, но оставалось до поры до времени секретным – до официального объявления. Мы уже начали подготовку – тихо, без публичной огласки, никому ничего не говорили», – сообщил Киркоров.

По словам Киркорова, в какой-то момент ему позвонил шоумен Александр Гудков. Именно он озвучил мысль послать на «Евровидение 2019» Little Big. Но было уже поздно.

При этом Филипп Киркоров отметил, что ему нравится группа и его дети их слушают. В то же время сам он рекомендовал, чтобы на конкурс поехал именно Лазарев, сообщает «Московский комсомолец».