Реконструкция гравийной дороги на улице Шимановского в Благовещенске займет два года

Реконструкцию дороги на улице Шимановского от Октябрьской до Красноармейской в областном центре планируют сделать через два года. Начать капитальный ремонт проезжей части мешают частные гаражи.

Проблему дорожного участка улицы Шимановского в 2019 году озвучило ИА «Амур.инфо». В редакцию обратились жители дома № 80. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен в центре города, но люди не в восторге от дороги в своем районе. Жители многоэтажек пытаются добиться ремонта этого участка несколько лет.

После публикации на большую проблему маленькой гравийки обратил внимание губернатор области во время проверки городских дорог. Ремонт проезжей части не вошел в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так как внутриквартальная дорога не имеет большой нагрузки. Однако это слабое утешение для жителей ближайших домов, которые круглый год вынуждены дышать дорожной пылью. На уровне правительства дорогу обещали привести в нормативное состояние в 2020 году.

Сейчас сроки ремонта отодвинулись. Как пояснил 5 марта на встрече с журналистами зампред правительства Павел Матюхин, пока нет возможности расширить проезжую часть. «Этот участок точно есть в планах. Так же как и в планах создание рекреационной зоны. Это произойдет, когда будут выкуплены и снесены гаражи в рамках действующих законных процедур. За гаражами планируем создать рекреационную зону для этого жилого квартала. Это ошибки градостроительные, которые были допущены. Мы рассчитываем в течение двух лет привести участок в порядок. Таких проблем в городе очень много. Они не могут решиться в миг, потому что право частной собственности зарегистрировано и есть процедуры», – объяснил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин отметил, что ремонт благовещенских дорог будет проходить на капитальном уровне. «Подходим комплексно, – подчеркнул глава минтранса. – Сначала ремонтируем коммунальные сети, а только потом – дорожное полотно, обустраиваем ливневую канализацию, обустраиваем пешеходные дорожки. Это довольно сложно спроектировать, поэтому многие улицы, о которых мечтают жители, мы откладываем на следующие годы».

Благовещенск будет получать федеральные средства по проекту еще четыре года. За это время планируется отремонтировать улицы Мухина, Кольцевую, Горького, Октябрьскую.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году, кроме путепровода на Загородной, отремонтируют улицу Ленина от Шевченко до Шимановского Калинина от Краснофлотской до Тенистой, Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе.