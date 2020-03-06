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сегодня, 14:21 20

Реконструкция гравийной дороги на улице Шимановского в Благовещенске займет два года

Реконструкция гравийной дороги на улице Шимановского в Благовещенске займет два года
Фото: Амур.инфо

Реконструкцию дороги на улице Шимановского от Октябрьской до Красноармейской в областном центре планируют сделать через два года. Начать капитальный ремонт проезжей части мешают частные гаражи.

Проблему дорожного участка улицы Шимановского в 2019 году озвучило ИА «Амур.инфо». В редакцию обратились жители дома № 80. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен в центре города, но люди не в восторге от дороги в своем районе. Жители многоэтажек пытаются добиться ремонта этого участка несколько лет.

После публикации на большую проблему маленькой гравийки обратил внимание губернатор области во время проверки городских дорог. Ремонт проезжей части не вошел в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так как внутриквартальная дорога не имеет большой нагрузки. Однако это слабое утешение для жителей ближайших домов, которые круглый год вынуждены дышать дорожной пылью. На уровне правительства дорогу обещали привести в нормативное состояние в 2020 году.

Сейчас сроки ремонта отодвинулись. Как пояснил 5 марта на встрече с журналистами зампред правительства Павел Матюхин, пока нет возможности расширить проезжую часть. «Этот участок точно есть в планах. Так же как и в планах создание рекреационной зоны. Это произойдет, когда будут выкуплены и снесены гаражи в рамках действующих законных процедур. За гаражами планируем создать рекреационную зону для этого жилого квартала. Это ошибки градостроительные, которые были допущены. Мы рассчитываем в течение двух лет привести участок в порядок. Таких проблем в городе очень много. Они не могут решиться в миг, потому что право частной собственности зарегистрировано и есть процедуры», – объяснил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин отметил, что ремонт благовещенских дорог будет проходить на капитальном уровне. «Подходим комплексно, – подчеркнул глава минтранса. – Сначала ремонтируем коммунальные сети, а только потом – дорожное полотно, обустраиваем ливневую канализацию, обустраиваем пешеходные дорожки. Это довольно сложно спроектировать, поэтому многие улицы, о которых мечтают жители, мы откладываем на следующие годы».

Благовещенск будет получать федеральные средства по проекту еще четыре года. За это время планируется отремонтировать улицы Мухина, Кольцевую, Горького, Октябрьскую.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году, кроме путепровода на Загородной, отремонтируют улицу Ленина от Шевченко до Шимановского Калинина от Краснофлотской до Тенистой, Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе.

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#строительство

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    краткое содержание - "лососните тунца" пусть этой жопой кто нибудь после нас занимается.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Это произойдет, когда будут выкуплены и снесены гаражи в рамках действующих законных процедур".

    А где конкретика? Какая работа ведется в этом направлении и каковы результаты? Сколько на сегодняшний день гаражей выкуплено?... Или все еще конь не валялся?

    *** может кто подсказать: если на кадастровой карте указана собственность гараж и земельный участок под ним - вопросов нет. Но если только объект собственности гараж - следует ли из этого, что земля под гаражом не в собственности владельца строения?

  • Алхимик

    Алхимик
    56 минут назад

    А Амурскую ремонтировать видимо не надо.. (((

  • Василий Григорьевич

    Василий Григорьевич
    56 минут назад

    Уважаемые АМУР ИНФО!

    Кто сочиняет этот мягко сказать бред? Губернатор, нацпроект, рекреационная зона???

    Б%#4, людям в домах 78, 80 и сейчас уже и 82 элементарно НЕ БЕЗОПАСНО жить! И городские власти должны жо#$% порвать, а обеспечить комфортное проживание, раз приняли в таком виде у застройщика МКД. С большей вероятностью за взятки, потому что в таком виде ни один здравый человек не принял бы объект.

    А вот предписание ПРОКУРАТУРЫ, кстати и ситуация на контроле Генеральной прокуратуры. И если в этом году не сдвинется с места ничего, то будет новая депеша в этот орган, что тут саботируют предписания Прокуратуры.

    Так что шевелитесь господа чиновники, шевелитесь. 12 июля будет год как вам дали на шевеление.

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Вася, а где бабки взять?

  • Myxira

    Myxira
    22 минуты назад

    Tуман

    Вася, а где бабки взять?



    На улицу Ленина от Шимановского до Шевченко нашли, однако. Даже вне рамок нацпроекта.

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Одно дело дорогу латать под окнами администрации с умным видом, а тут гаражи надо выкупить, да ещё всех владельцев удовлетворить.

    Муха, а где бабки взять?

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    И нафига гаражи сносить, если можно просто асфальт бухнуть сверху?

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    Tуман

    И нафига гаражи сносить, если можно просто асфальт бухнуть сверху?



    Сверху чего? Если имеется ввиду наша гравийка - нельзя, говорят. Ее ширина не соответствует нормам. А так-то, кто был бы против - нам эти гаражи не мешают.

  • Tуман

    Tуман
    8 минут назад

    Тот участок переквалифицировать в проезд Шимановского, там норматив в два раза меньше

  • Аликанте

    Аликанте
    7 минут назад

    дорога не имеет никакого городского значения

  • ay

    ay
    6 минут назад

    Аликанте

    дорога не имеет никакого городского значения



    Расскажите это жильцам того квартала.

  • Tуман

    Tуман
    6 минут назад

    Аликанте

    дорога не имеет никакого городского значения



    Сам понял, что написал?

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Хотя в России быстро такие проблемы решают.

    Если строение мешает, его поджигают.

    Только не надо сюда втюхивать 295 статью

  • Аликанте

    Аликанте
    3 минуты назад

    жители местных домов понастроили себе незаконных гаражей-а теперь хотят срубить бабла за их снос

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Гаражи построены законно.

  • ay

    ay
    1 минута назад

    Аликанте

    жители местных домов понастроили себе незаконных гаражей-а теперь хотят срубить бабла за их снос



    Эти гаражи там с 90-ых стоят. Если не с 80-ых.

  • ay

    ay
    1 минута назад

    Tуман

    Хотя в России быстро такие проблемы решают.

    Если строение мешает, его поджигают.

    Только не надо сюда втюхивать 295 статью



    Кирпич-бетон-железо хорошо горят?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    27 секунд назад

    яж уже писал - односторонюю делать. 5 метров от гаражей + 6 сама дорога 3х2 полосы. или не влезути?

  • Tуман

    Tуман
    20 секунд назад

    ay

    Tуман

    Хотя в России быстро такие проблемы решают.

    Если строение мешает, его поджигают.

    Только не надо сюда втюхивать 295 статью



    Кирпич-бетон-железо хорошо горят?



    Думаешь лучше бомбить?

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