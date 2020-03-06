«Крым наш!»: в Благовещенске с размахом отпразднуют присоединение полуострова к России

В областной столице Приамурья с 10 марта стартует фестиваль «Крымская весна», посвященный 6-ой годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. Всего в городе запланировано более 35 различных мероприятий в рамках фестиваля.

Самым масштабным событием в амурской столице, посвященным годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией станет большой общегородской праздник «Крымская весна», который пройдет 15 марта на площади Общественно-культурного центра. Старт мероприятия в 12:00.

Гости праздника смогут посетить выставку технического творчества и выставку-продажу декоративно-прикладного народного творчества от мастеров города. В это же время там будет проходить выставка-презентация путевок в Крым от местных туроператоров. Для детей будут организованы эстафеты и спортивные игры. На скейт-площадке пройдут соревнования для велосипедистов и скейтеров. Также на площади ОКЦ развернется интерактивная зона «Патриотическая весна», где будет представлена выставка оружия времен Великой Отечественной войны, фотовыставка морской атрибутики и экспозиция от Амурского окружного казачьего общества.

Помимо интерактивных зон, которых будет порядка 20, на площади ОКЦ состоится большой праздничный концерт «Крым наш!» и молодежные флешмобы с развертыванием флага РФ, с песнями и танцами.

С 10 марта на базе городских библиотек для жителей и гостей города будут организованы информационные выставки «Россия и Крым – общая судьба». В Художественной школе пройдут творческие мастер-классы. В Доме ремесел 18 марта откроется выставка, посвященная воссоединению Крыма и России. В экспозиции будут представлены предметы коренных народов этого региона: чеканка, керамика, вышивка, ювелирные изделия и многое другое.

В образовательных учреждениях города с 16 марта будут проходить тематические классные часы, конкурсы рисунков и презентаций, а также интеллектуально-развлекательные программы, посвященные воссоединению полуострова с Россией.

Выставки, кинопоказы, мастер-классы, лекции и исторические уроки, посвященные 6-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, будут проходить в столице Приамурья до 22 марта, сообщат пресс-служба мэрии.