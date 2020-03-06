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6марта
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сегодня, 14:23 0

В Приамурье организация погасила 10-миллионный долг по зарплате

В Приамурье организация погасила 10-миллионный долг по зарплате
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области работникам одной из организаций был выплачен крупный долг по зарплате – на сумму более 10 миллионов рублей. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Свободненская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Нортвест Констракшн». Было установлено, что в нарушение статьи 136 Трудового кодекса организацией не выплачена зарплата 170 работникам за январь 2020 года. Сумма задолженности составила 10,890 миллиона рублей.

Для восстановления трудовых прав граждан свободненский прокурор внес руководителю организации представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. «Нортвест Констракшн» принял меры по погашению долга.

Кроме того, прокурор возбудил в отношении руководителя и юридического лица административное дело (невыплата зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).

Как пишет прокуратура Амурской области, благодаря принятым мерам организация погасила долг по зарплате перед работниками в полном объеме.

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#работа

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